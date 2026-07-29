Farmácia, fast food ou atacado: as especulações para o "terreno da Mosteiro"

Quem trabalha ou mora ali próximo à rótula na Perimetral Norte, que leva aos pavilhões da Festa da Uva, no bairro Colina Sorriso, já ouviu que o terreno, conhecido como o que abrigava a Mosteiro, vai sediar mais uma franquia do McDonald's na cidade. Mas há também quem tenha ouvido que vem outro atacadão. Também já ouvi que logo se instalará por ali uma farmácia.
O prédio mesmo veio abaixo ainda no início do primeiro semestre deste ano, e o terreno está desocupado desde então. Os atuais donos não querem abrir o jogo sobre o destino do empreendimento.
No entanto, apenas resumem que "estão sendo avaliadas algumas propostas e que existe um estudo para rentabilizar e fazer o melhor aproveitamento da área".
E aí, qual a sua aposta?