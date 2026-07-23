Fábrica de rações  para pets de Garibaldi amplia frota de empilhadeiras elétricas em parceria com empresa caxiense

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Fabricante de rações da Serra, a Nutrire está ampliando a eletrificação das operações logísticas com a incorporação de novas empilhadeiras elétricas nas unidades de Garibaldi e Poços de Caldas, em Minas Gerais. O projeto foi desenvolvido em parceria com a TranspoTech, de Caxias, para substituir equipamentos movidos a GLP.

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Na planta fabril de Garibaldi, a empresa recebeu nesta semana oito empilhadeiras com bateria de lítio. Com isso, passa a ter 13 equipamentos elétricos em operação no local. A fábrica já contava com cinco máquinas com baterias de chumbo.

Em Poços de Caldas, onde atualmente são utilizadas quatro empilhadeiras e duas paleteiras elétricas, outros 10 equipamentos com baterias de lítio serão incorporados em setembro.

Com a substituição dos equipamentos, a Nutrire estima potencial para evitar cerca de 55 toneladas de emissões diretas de CO2 por ano. O cálculo considera o consumo histórico anual de aproximadamente 18,5 toneladas de GLP pelas máquinas que estão sendo substituídas. O monitoramento dos resultados será feito com base no consumo efetivo de energia e nas horas de operação da nova frota.

A parceria entre as duas empresas começou em 2021 com o aluguel de duas empilhadeiras retráteis para a fábrica gaúcha.