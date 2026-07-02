Estreante na Fenim, em Gramado, marca do Paraná fecha negócios e amplia rede de contatos

Entre as 300 marcas presentes na edição primavera-verão da Fenim, em Gramado, está a Renata Valentin, do Paraná. Criada em 2021 por Renata, que dá nome ao empreendimento, e pelo amigo Guido Franchini, a empresa participa pela primeira vez da feira, o que é um marco para o pequeno empreendimento. A presença proporciona visibilidade para a marca que tem o mercado ainda muito restrito ao Estado de origem.
— Fizemos vendas para Brasília e para região de Porto Alegre, tivemos bons contatos com pessoas de São Paulo. É algo que a gente até não esperava — conta Franchini.
No estande, a dupla apresenta peças básicas, como camisetas e regatas femininas. Segundo os empresários, o foco está em criar roupas atemporais, que possam ser utilizadas em diferentes ocasiões e permaneçam atuais ao longo do tempo.
— A proposta da marca é trazer um básico que não é tão básico. É um básico de alta qualidade, tem um padrão de qualidade que veste muito bem — acrescenta Renata.
A Fenim ocorre no Serra Park e termina nesta quinta-feira (2).
* A colunista está em Gramado a convite da Fenim.