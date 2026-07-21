Escritório caxiense de advocacia amplia atuação e passa a oferecer assessoria em propriedade intelectual

Especializado em planejamento sucessório, assessoria para empresas e Direito Empresarial, Imobiliário e Médico da Saúde, o escritório caxiense Lopes e Scariot Advogados Associados incluiu recentemente um novo serviço: atendimento em propriedade intelectual.
A ampliação da área de atuação está ligada ao avanço da tecnologia, o que inclui o fortalecimento da inteligência artificial (IA). Nos últimos anos, o escritório também agregou Direito Digital e Proteção de Dados no portfólio.
Criada há 35 anos, a empresa tem à frente as sócias Ana Medeiros Lopes e Mônica Lopes Scariot.