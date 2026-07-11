Empresa de Caxias conclui projeto de R$ 9,7 milhões e viabiliza recarga de 40 ônibus elétricos em São Paulo

Glauber Paixão / Divulgação

A Magnani acaba de concluir um projeto de eletrificação para a Viação Metrópole Paulista, uma das maiores empresas de transporte público da capital paulista. O projeto recebeu investimento total de R$ 9,7 milhões e contemplou a implantação completa da infraestrutura elétrica para abastecimento da garagem da operadora, permitindo o carregamento simultâneo de até 40 ônibus elétricos, articulados ou convencionais. Foram instalados 20 pontos de recarga com potência de 180 kW cada.

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O trabalho foi realizado em parceria com a WEG, líder na fabricação de carregadores veiculares no Brasil. A Magnani participou de todas as etapas do empreendimento, desde o desenvolvimento do projeto, aprovação junto à concessionária Enel, implantação da infraestrutura e acompanhamento dos processos de liberação junto à SPTrans.

— A eletrificação do transporte coletivo passa necessariamente pela criação de uma infraestrutura robusta, segura e eficiente. Hoje, um dos maiores desafios do setor é justamente preparar as garagens e sistemas elétricos para receber essas novas tecnologias — diz o diretor comercial da Magnani, Mauro Cendron.

Esta é a terceira operação desenvolvida pela Magnani para a Viação Metrópole Paulista.