Em visita a Caxias do Sul, presidente de gigante japonesa do setor têxtil destaca criatividade da indústria brasileira

Mitsuhiro Shima, presidente da Shima Seiki, e Luis Seidl, diretor da Brastema. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Pela primeira vez no Brasil, Mitsuhiro Shima, presidente da Shima Seiki, conheceu nesta semana malharias brasileiras que utilizam os equipamentos produzidos pela empresa fundada pelo pai dele há quase 65 anos. A Shima é referência mundial na fabricação de máquinas de tricô retilíneo computadorizadas e o Brasil é um importante mercado para a marca japonesa. O país ocupa o oitavo lugar nos negócios da fabricante, mas já chegou a estar entre os cinco primeiros entre 2020 e 2022. Hoje, o principal comprador da Shima é Bangladesh.

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O giro de Mitsuhiro pelo Brasil incluiu Águas de Lindóia, em São Paulo, na terça-feira, e Caxias do Sul nesta quinta-feira (9). Ele veio ao país para a 24ª edição do Tech Fashion, evento realizado pela Brastema, parceira de longa data da Shima. Desde o final dos anos 1980, a marca caxiense é a representante oficial dos japoneses no Brasil e também no Equador — somente nos últimos seis anos, a empresa da Serra vendeu cerca de 1,2 mil máquinas Shima.

— Com capacidade de desenvolver design próprio, acredito que o Brasil tem condições não apenas de manter sua participação produtiva, mas também de crescer e exportar. Vejo muita criatividade no Brasil. Esse é um diferencial importante. Enquanto a confecção tradicional exige grandes volumes, a malharia retilínea permite produzir pequenas quantidades, produtos variados e personalizados — avalia Mitsuhiro.

Diante do potencial e da capacidade produtiva, a Shima quer auxiliar a indústria brasileira a se desenvolver ainda mais. Além de fazer negócios, claro. A empresa oferece suporte técnico, treinamentos presenciais e cursos a distância por meio de plataformas próprias para qualificar a mão de obra. Também possui financiamento direto para aquisição de máquinas, com condições favoráveis.

— As máquinas da Shima têm uma precisão muito refinada, permitindo trabalhar com velocidades mais altas e produzir mais. Um exemplo claro: um cliente tinha uma peça que produzia em 74 minutos. Comprou uma máquina nossa e passou a produzir em pouco mais de 50 minutos. É uma diferença muito grande. Como a máquina para menos e apresenta menos problemas, tem maior produtividade. As máquinas deles também permitem criar detalhes, modelos e técnicas de tecelagem que outras não conseguem fazer — completa Luis Seidl, diretor da Brastema, acrescentando que a visita de Mitsuhiro deve fortalecer ainda mais as relações entre as duas empresas.

Desfile realizado pela Brastema durante o Tech Fashion, em Caxias. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Networking e desfile

Durante o Tech Fashion em Caxias, Mitsuhiro, acompanhado de Masayuki Takenaka (que assumirá em breve a presidência da Shima nos Estados Unidos) e Ukyo Kuwata (relações públicas e responsável pela conexão comercial com o Brasil), conheceu empresários e profissionais do setor da região e conferiu um desfile com peças inspiradas na cultura japonesa.

As marcas

Com fábrica no Japão e operações em países como Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã e Marrocos, a Shima soma cerca de 1,2 mil funcionários e tem faturamento anual superior a R$ 1 bilhão. Entre clientes da Serra estão a Biamar, que trabalha somente com máquinas Shima, e a Anselmi, ambas de Farroupilha.

Representante exclusiva da Shima no Brasil, a Brastema tem, além de unidades em Caxias e Águas de Lindóia, operação em Blumenau. A equipe conta com 44 funcionários para atender a mais de 300 clientes ativos. A Brastema projeta crescimento de 30% em 2026 e tem expectativa de alcançar faturamento de R$ 60 milhões.

Polo têxtil

Conforme dados compilados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), nos últimos 12 meses, o setor têxtil gaúcho acumulou R$ 4,8 milhões em vendas. Boa parte está relacionada à Serra, tradicional indústria têxtil brasileira.