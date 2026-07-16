Em recuperação judicial, Brinox irá transferir sede administrativa e loja de fábrica para novo endereço em 2027

Imagem, enviada pela assessoria de imprensa da Brinox, é uma reprodução do Google Maps manipulada com inteligência artificial para mostrar como será o novo espaço da empresa. Reprodução / Divulgação

O Grupo Brinox irá centralizar parte das operações em um novo endereço no próximo ano. No primeiro trimestre de 2027, a sede administrativa e a loja de fábrica passarão a funcionar na Avenida Rubem Bento Alves, 318, no bairro Sagrada Família. A unidade fabril permanece no bairro Nossa Senhora da Saúde, mas há perspectiva de mudança também, sem definição de local ainda. A previsão é para o segundo trimestre do ano que vem.

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A nova sede tem aproximadamente 4,6 mil metros quadrados, cerca de 1 mil metros quadrados a mais que a atual estrutura de ambos os prédios. Com isso, a loja terá mais espaço para receber os clientes e apresentar os mais de 2,8 mil itens do portfólio. A intenção é que o novo espaço amplie a integração entre as áreas, a experiência de atendimento e o crescimento do canal digital projetado para os próximos anos. A companhia não informa o investimento da nova estrutura.

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A Brinox tem também fábrica em Linhares, no Espírito Santo, além de escritório e showroom em São Paulo. Dono da marcas Brinox, Coza, Haus Concept e Rasco, o grupo Brinox emprega cerca de 800 funcionários.

A companhia está em processo de recuperação judicial desde 2024.