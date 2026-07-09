Em parceria com trade turístico, parque nacional lança passeio para ver nascer do sol nos cânions em Cambará; veja mais destaques

Experiência será guiada. Urbia / Divulgação

O nascer do sol poderá, a partir de agora, ser contemplado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, em grupo e com guias. O novo atrativo, chamado de Amanhecer no Fortaleza, começa ainda com céu escuro e permite ver o sol nascer no litoral — em dias de boas condições meteorológicas, é possível avistar as praias do Sul de Santa Catarina e do Norte do Rio Grande do Sul.

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A atividade, estruturada pela Urbia, concessionária do parque, em conjunto com o trade turístico da região, foi autorizada pelo ICMBio e será realizada às quintas e aos domingos. O passeio deve ser contratado por meio de agências de turismo credenciadas. O valor depende de cada agência, que pode oferecer outras experiências em conjunto, como uma café da manhã, por exemplo.

O visitante que contratar o Amanhecer no Fortaleza ganha mais dois acessos aos dois parques, que poderão ser utilizados no período de sete dias a partir da primeira visita. Mais informações em canionsverdes.com.br

Horário ampliado no inverno

Vinícola fica no Vale dos Vinhedos. Amitié / Divulgação

De olho nos turistas que escolhem o Vale dos Vinhedos para as férias de inverno, a vinícola Amitié ampliou o horário de visitação: às segundas, quintas e sextas, das 11h às 15h; aos sábados, das 11h às 17h; e aos domingos e feriados, das 11h às 16h.

Os visitantes poderão degustar os rótulos da vinícola e conferir o menu com pratos individuais e para compartilhar, além de opção para crianças.

Primeira loja em Floripa

Desde o mês passado, a Florybal está presente em Florianópolis. A primeira unidade autorizada da marca de chocolates de Gramado na capital catarinense fica na Rua Professor Paulo Roberto Martins, no bairro Santa Mônica. No Estado, a Florybal já tem lojas em Pomerode e Rio do Sul.

Além de venda de chocolates, a unidade de Floripa oferece café durante o dia e oferece pratos especiais à noite.

Queijo e app

Mickaelly Souza / Divulgação

Sugestões de harmonização com vinhos, espumantes e cervejas, receitas e informações sobre queijos estão reunidas no aplicativo Queijaria Santa Clara, que a cooperativa acaba de lançar. O app está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

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A novidade é apresentada no 34º FestiQueijo, realizado até 26 julho em Carlos Barbosa. No evento, o visitantes podem conferir como a plataforma participa e também participar de bate-papos sobre gastronomia. No próximo sábado, por exemplo, Lela Zaniol e Diogo Carvalho, do Destemperados estarão no estande da Santa Clara.

A cooperativa tem quase 5 mil associados e 2,4 mil produtores de leite em 166 municípios gaúchos.



