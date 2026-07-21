Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Premiação
Notícia

Dois projetos da Serra são reconhecidos em um dos mais tradicionais prêmios do design moveleiro

Produtos avaliados serão expostos durante a 25ª edição da feira Movelsul Brasil, em Bento Gonçalves

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