Dois projetos da Serra são reconhecidos em um dos mais tradicionais prêmios do design moveleiro

Dois projetos da Serra foram reconhecidos pelo 27º Prêmio Salão Design. A estante TEM foi premiada na modalidade profissional da categoria Complementar e a poltrona Kind ganhou menção honrosa na modalidade profissional da categoria Aconchegar. Os dois trabalhos são de Vinicius Siega, de Bento Gonçalves.
A edição deste ano recebeu 516 inscrições e teve 143 finalistas. Dos 116 enviados para a segunda etapa de avaliação, realizada presencialmente nos dias 14 e 15, 27 projetos foram contemplados com 31 prêmios, menções e premiações especiais.
Os 116 produtos avaliados serão expostos durante a 25ª Movelsul Brasil, de 17 a 20 de agosto, em Bento Gonçalves, que já tem visitantes confirmados de 39 países.
O Prêmio Salão Design é realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves e é o mais tradicional do design moveleiro da América Latina.