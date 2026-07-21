Dois projetos da Serra são reconhecidos em um dos mais tradicionais prêmios do design moveleiro

Poltrona Kind ganhou menção honrosa. Carlos Ben / Divulgação

Dois projetos da Serra foram reconhecidos pelo 27º Prêmio Salão Design. A estante TEM foi premiada na modalidade profissional da categoria Complementar e a poltrona Kind ganhou menção honrosa na modalidade profissional da categoria Aconchegar. Os dois trabalhos são de Vinicius Siega, de Bento Gonçalves.

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A edição deste ano recebeu 516 inscrições e teve 143 finalistas. Dos 116 enviados para a segunda etapa de avaliação, realizada presencialmente nos dias 14 e 15, 27 projetos foram contemplados com 31 prêmios, menções e premiações especiais.

Os 116 produtos avaliados serão expostos durante a 25ª Movelsul Brasil, de 17 a 20 de agosto, em Bento Gonçalves, que já tem visitantes confirmados de 39 países.

Estante TEM foi premiada na modalidade profissional da categoria Complementar. Carlos Ben / Divulgação

O Prêmio Salão Design é realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves e é o mais tradicional do design moveleiro da América Latina.