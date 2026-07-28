Juliana Bevilaqua

Economia
Notícia

Dificuldade para preencher vaga e retenção de talentos: o que indica levantamento de associação de RH de Bento

Pesquisa foi divulgada nesta terça-feira pela Associação de Recursos Humanos de Bento Gonçalves (ADRH-BG). Resultados vão pautar o ADRH Day, no dia 7 de outubro

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Carolina Klóss

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