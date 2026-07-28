Dificuldade para preencher vaga e retenção de talentos: o que indica levantamento de associação de RH de Bento

Pesquisa aplicada pela Associação de Recursos Humanos de Bento Gonçalves (ADRH-BG) junto a empresas associadas de médio e grande porte constatou que o atual cenário é desafiador em boa parte das empresas da cidade: há dificuldade para preencher vaga e a retenção de talentos desponta como a principal prioridade para os próximos dois anos.
Na pesquisa divulgada nesta terça-feira (28) também foi possível concluir que é na contratação que apareceu o maior gargalo: a dificuldade para preencher vagas atinge 94% das empresas participantes, com maior intensidade nas áreas de produção (52%) e operacional (45%), seguidas por engenharias, comercial e administrativo, cada uma citada por 19%, e tecnologia da informação, por 13%.
Já nos desafios, o olhar futuro indica que as prioridades das empresas são a retenção de talentos, citada por 84% das respondentes, seguido por saúde mental e bem-estar (71%), engajamento (61%) e desenvolvimento de lideranças (42%).
Os resultados da pesquisa (veja mais resultados abaixo) também vão pautar o ADRH Day, no dia 7 de outubro, das das 7h15 às 17h, no Dall'Onder. Sob o tema O humano no centro das organizações, a programação reúne cinco palestras sobre saúde mental, tecnologia e comportamento organizacional. Investimento: a partir de R$ 280 para associados, pelo site.
PESQUISA EM NÚMEROS
- 94% relatam dificuldade para preencher vagas, sobretudo em produção e operacional
- Salário lidera os motivos de desligamento, citado por 35% das respostas
- Turnover de até 5% ao ano em 45% das empresas; 13% registram índices acima de 30%
- Reconhecimento e capacitação são as principais ações de retenção, citadas por 58% e 55%
- 65% das empresas investem regularmente em capacitação dos colaboradores
- 26% já utilizam inteligência artificial em processos de RH; 72% preveem algum nível de adoção
- 97% não tiveram desligamentos motivados por automação no último ano
- Retenção de talentos é o maior desafio apontado para os próximos dois anos, citado por 84%.