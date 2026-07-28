Di Paolo está com nova identidade e, pela primeira vez, incorpora símbolo inspirado no galeto al primo canto

A rede de restaurantes Di Paolo está com nova identidade de marca, desenvolvida pelo Instituto Arbo, e que faz parte da estratégia de expansão nacional da empresa. O rebranding preserva o legado de mais de três décadas da marca, reforçando a conexão com a culinária típica italiana da Serra e, pela primeira vez, incorpora um símbolo inspirado no Galeto Al Primo Canto, principal ícone gastronômico da rede.