Di Paolo está com nova identidade e, pela primeira vez, incorpora símbolo inspirado no galeto al primo canto

A rede de restaurantes Di Paolo está com nova identidade de marca, desenvolvida pelo Instituto Arbo, e que faz parte da estratégia de expansão nacional da empresa. O rebranding preserva o legado de mais de três décadas da marca, reforçando a conexão com a culinária típica italiana da Serra e, pela primeira vez, incorpora um símbolo inspirado no Galeto Al Primo Canto, principal ícone gastronômico da rede.
A construção gráfica do símbolo incorpora ainda dois elementos centrais da identidade: as uvas, que remetem ao território, e os temperos, que tratam do preparo artesanal da Di Paolo.
O novo posicionamento acompanha o crescimento do Di Paolo, que em setembro iniciará a operação de sua 22ª unidade, em Brasília (DF), o maior restaurante da rede, consolidando sua presença em seis estados brasileiros.