Da Serra para 15 países: conheça fábrica de panelas com capacidade de produção de 27 mil itens por dia

Com capacidade para produzir cerca de 27 mil peças por dia, a Multiflon é uma das principais marcas de utensílios de cozinha com revestimento antiaderente da Serra. A empresa, localizada no interior de Flores da Cunha, fabrica principalmente panelas e frigideiras. O portfólio é amplo e inclui chaleiras, bules, leiteiras e assadeiras.

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A coluna conheceu a linha de produção e viu de perto como os itens são produzidos. O alumínio entra em máquinas para ganhar forma e cor. Funcionários operam os equipamentos, dão acabamento e atuam em detalhes, como a colocação de cabos.

Fábrica da Multiflon. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As peças passam por diversos testes para comprovar a qualidade e a eficiência. Um deles é o de antiaderência, realizado com ovos. Eles são fritos com frequência no laboratório montado dentro da empresa para atestar o rendimento das frigideiras. Outros quesitos são verificados, como a resistência ao choque térmico e à fadiga (se os cabos suportam o peso).

— Nós também entramos na parte de revestimento cerâmico. Além disso, a gente tem um lançamento que é com revestimento tradicional com indução — acrescenta Lucas Geremia, gerente de desenvolvimento estratégico da Multiflon.

Venda para 15 países

O Brasil é o principal mercado da Multiflon. Mas a empresa também vende para fora e as exportações representam em torno de 25% do faturamento. Os produtos da marca chegam em 15 países da América do Sul e da América Central. O principal mercado externo, atualmente, é o argentino.

— Já tivemos vendas para alguns países da África, mas foram bem pontuais — conta Geremia.

Nas redes

Prestes a completar 40 anos (o aniversário é em 2027), a Multiflon vem acompanhando as tendências e se modernizando. Há pouco mais de três meses, a empresa estreou um canal de vendas no TikTok. Muitas transmissões são feitas do showroom da Multiflon, que conta com cozinha equipada, claro, com os produtos da marca.

— Temos investido bastante nesse mercado digital para ter novos canais de venda. Temos nossos perfis e também uma equipe interna dedicada a fazer conteúdo para as plataformas — explica Geremia.

Tratamento de efluentes

Durante a visita, a coluna conheceu também o sistema próprio de tratamento de efluentes da Multiflon. Nele, a água retorna ao próprio ciclo operacional de limpeza em sistema fechado de reaproveitamento contínuo. Ou seja, a mesma água utilizada em um ciclo é tratada e reutilizada no ciclo seguinte.