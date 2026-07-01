Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Copa de 2014 impulsiona receita e sustenta crescimento de vinícola da Serra até hoje

Empreendimento, que vendia cerca de 200 mil garrafas por ano antes do Mundial realizado no Brasil, quando forneceu os vinhos oficiais da Fifa, hoje comercializa mais de 500 mil anualmente

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