Complexo turístico de R$ 1 bilhão em Gramado entra em nova fase

Sirena Gramado / Divulgação

O complexo Sirena Gramado começa a ganhar forma. Após o lançamento da pedra fundamental, em março, o empreendimento já executa contenções, fundações, superestrutura de concreto e montagem das estruturas metálicas. As próximas etapas incluem fechamentos das fachadas, instalações em geral, revestimentos e acabamentos, pavimentações e paisagismo. A previsão de conclusão é final de 2027.

São 205 hectares de área, entre Gramado e o Parque do Caracol, em Canela. O investimento supera R$ 1 bilhão e tem como principal âncora o futuro Club Med Gramado. Primeiro resort da categoria Exclusive Collection da rede francesa na América do Sul, ele irá ocupar 200 mil metros quadrados dentro do complexo. O Club Med terá 250 acomodações, além de 20 villas (área residencial), centro de convenções, estrutura de bem-estar, gastronomia internacional e experiências imersivas inspiradas na Serra.