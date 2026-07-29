Juliana Bevilaqua

Boa ideia
Notícia

Como um programa com iniciativa dos colaboradores fez a Resfri Ar evitar desperdício e poupar R$ 2 milhões

Ação existe na empresa há mais de um ano e permite que os funcionários cadastrem ideias de melhoria de processo

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Carolina Klóss

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