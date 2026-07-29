Como um programa com iniciativa dos colaboradores fez a Resfri Ar evitar desperdício e poupar R$ 2 milhões

A partir de ideias sugeridas pelos próprios colaboradores, uma das maiores fabricantes brasileiras de geladeiras e climatizadores automotivos, a Resfri Ar, de Vacaria, consolidou uma ideia muito legal: um programa interno de inovação, o InovAr, que já acumula mais de R$ 2 milhões em redução de desperdícios.

A iniciativa que existe na empresa há mais de um ano permite que os colaboradores cadastrem ideias de melhoria de processo, formem uma equipe e, se a proposta for aprovada e implementada, recebam uma bonificação. E as ideias surgem em muitas frentes - como melhorias no acabamento de geladeiras, como a retirada de fita crepe desnecessária, e que fez a empresa economizar mais de R$ 50 mil.