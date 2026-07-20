Com investimento de R$ 4,5 milhões, Randoncorp atinge reúso total de efluentes tratados

A Randoncorp atingiu 100% de reúso de efluentes tratados nas operações e, assim, cumpriu um dos compromissos ambientais estabelecidos para 2025.

A empresa investiu R$ 4,5 milhões para reforçar a infraestrutura e expandir as soluções. No Centro de Tratamento Avançado de Efluentes da Frasle Mobility, foi ampliada a reutilização para o abastecimento de torres de resfriamento e caldeira, o que atinge 4.680 metros cúbicos por mês.