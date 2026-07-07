Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

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Com financiamento e R$ 10 milhões do BNDES, empresa caxiense irá desenvolver data centers modulares nacionais

Previsão de conclusão do projeto é 2028

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