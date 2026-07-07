Com financiamento e R$ 10 milhões do BNDES, empresa caxiense irá desenvolver data centers modulares nacionais

Divulgação / ALGcom

Empresa caxiense de tecnologia em telecomunicações, a ALGcom teve financiamento de R$ 10,18 milhões aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor será utilizado para desenvolver e viabilizar a produção, em escala industrial, de data centers modulares nacionais. Os equipamentos serão financiados pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), administrado pelo Ministério das Comunicações. A previsão de conclusão é 2028.

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O projeto tem foco em infraestrutura de alto desempenho, eficiência energética e integração digital e prevê a redução em até 50% o tempo de implantação de data centers de diversos portes. Além disso, deve diminuir a dependência de fornecedores estrangeiros e facilitar a instalação do maquinário em diferentes regiões do país, inclusive em localidades remotas ou de difícil acesso.

Também está previsto o desenvolvimento de sistemas de climatização de precisão integrados aos data centers para maior controle térmico e a coleta de dados operacionais em tempo real com análise baseada em algoritmos de aprendizado de máquina, o que irá possibilitar a avaliação contínua do desempenho e o cálculo automatizado de indicadores energéticos.

O projeto prevê ainda o desenvolvimento de unidades de distribuição de energia para alcançar eficiência elétrica superior a 99,5%.

— Faz dois anos que resolvemos focar em data centers. Decidimos entrar nesse mercado e consolidar a empresa nesse segmento — conta o CEO Lissandro Gerhardt, acrescentando que o projeto foi enviado ao BNDES no final do ano passado.

Geração de empregos após conclusão

A iniciativa irá envolver equipe própria de pesquisa e desenvolvimento e contará com apoio técnico de universidades e instituições de ciência e tecnologia da região. Após a conclusão, a ALGcom prevê a geração de cerca de 50 empregos diretos e 30 indiretos.