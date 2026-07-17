Com fábrica três vezes maior, empresa caxiense especializada em mármores de alto padrão prepara salto de 50% no faturamento

Ana Cristina é diretora financeira da Quality Mármores. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Ana Cristina de Aguiar Leste, diretora financeira da Quality Mármores, é a entrevistada da semana do podcast Caixa-Forte. A empresa caxiense acaba de concluir um investimento de R$ 1,8 milhão em uma nova sede na Rua Jacob Luchesi.

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O novo espaço reúne fábrica de 1,4 mil metros quadrados e showroom de 560 metros quadrados (a fábrica antiga, no bairro Fátima, tinha 460 metros quadrados). Com a nova estrutura, a expectativa é de um crescimento de 50% no faturamento no período de um ano.

A empresa tem 20 anos, é especializada em mármores de alto padrão e foi fundada pelo esposo Volmir Tamagno. Nesta nova fase, a empresa também passará a produzir itens de decoração como puxadores, bandejas, cabideiros e mesas.

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