Com apoio de sindicato de indústrias do vestuário, marcas gaúchas participam de feira em Gramado

Darlene (à esquerda) recebe a lojista Cristiana, que veio de Santa Catarina especialmente para comprar com ela. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O RS Moda, uma iniciativa do Sindicato da Indústria do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs), marca presença na edição primavera-verão da Fenim, em Gramado. O projeto, criado em 2017, auxilia marcas gaúchas a participarem de feiras e eventos do universo da moda e viabilizou, nesta semana, a vinda de quatro empreendimentos para um espaço coletivo, entre eles, a Declari.

A marca de Cachoeirinha participa da feira há quase duas décadas e chegou a ter espaço próprio. Mas o cenário nos últimos anos mudou com a chegada de produtos importados com preços baixos. Talvez a presença na Fenim não fosse possível agora sem o suporte do projeto.

Apesar da concorrência, a marca comandada por Darlene Lopes Alves tem algo especial que foi comprovado no evento: o bom relacionamento com os lojistas. Durante a feira, a empresária recebeu uma cliente de Santa Catarina que visitou a feira somente para comprar com ela.

— Além dessa boa relação, eu gosto muito das peças e minhas clientes também gostam muito — explicou Cristiana Guollo, de Urussanga.

— Eu acho que temos esse diferencial ainda que a gente pode se segurar nele, se amparar nele. Quem conhece a marca, curte, gosta da modelagem, gosta do estilo do que a gente faz — diz Darlene.

Proximidade

Para seguir se diferenciando no mercado, Darlene investe em redes sociais e mantém contato frequente com os lojistas para entender demandas e desenvolver produtos adequados a cada perfil de cliente.

— Temos uma empresa de muitos anos com muitos funcionários, com uma equipe na rua costurando e que depende de ti. E é meu negócio que eu amo — acrescenta a empresária, que tem a marca há 22 anos com uma equipe de 20 pessoas.

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A saber: O Sivergs representa cerca de 3 mil empresas de 433 municípios gaúchos. Na Serra, a entidade representativa é o Fitemavest.