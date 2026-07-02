Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Suporte
Notícia

Com apoio de sindicato de indústrias do vestuário, marcas gaúchas participam de feira em Gramado

Espaço RS Moda tem quatro empresas do Estado na Fenim Fashion

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS