Juliana Bevilaqua

Comemoração
Notícia

Caxienses devem gastar R$ 298,71 para o presente de Dia dos Pais

Recente levantamento da CDL apontou aumento moderado nos gastos e leve alta no número de consumidores dispostos a presentear

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Carolina Klóss

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