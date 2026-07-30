Caxienses devem gastar R$ 298,71 para o presente de Dia dos Pais

Recente levantamento da CDL apontou aumento moderado nos gastos e leve alta no número de consumidores dispostos a presentear. Alencar Turella / Divulgação

O comércio está com boa expectativa para o Dia dos Pais: recente levantamento da CDL Caxias apontou aumento moderado nos gastos e leve alta no número de consumidores dispostos a presentear. O tícket médio também teve avanço de 3,1%, com valor médio que pode chegar a R$ 298,71.

Mas, mais do que revelar que as pessoas estão mesmo dispostas a comprar presentes, o levantamento mostrou que o consumidor está mais planejado - certamente um reflexo da inadimplência histórica registrada nos últimos meses: 79,2% afirmam pesquisar preços antes de comprar.