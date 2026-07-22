Caxias é escolhida para estreia de projeto de troca de óleo de rede gaúcha; veja mais destaques de economia

Posto Buffon da Av. Ruben Bento Alves. RodOil / Divulgação

O posto Buffon da Av. Ruben Bento Alves, em Caxias do Sul, é o primeiro a receber uma unidade de troca de óleo desenvolvida pela RodOil em parceria com a Castrol. O novo espaço marca o início de um projeto estratégico voltado à ampliação da oferta de serviços especializados em lubrificação. Em um ano, a RodOil prevê a abertura de 50 unidades em sua rede de parceiros.

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— Ao lado da Castrol e de parceiros como os Postos Buffon, estamos criando um modelo de serviço que agrega valor ao revendedor, amplia a experiência do consumidor e fortalece ainda mais a presença das duas marcas na Região Sul — diz o presidente da RodOil, Roberto Tonietto.

Noite de Massas

A Microempa promove no dia 15 de agosto a 10ª edição da Noite de Massas, evento beneficente que terá toda a renda revertida para três entidades sociais de Caxias do Sul e região. Organizada pelo Núcleo Microempa Jovem, a ação ocorrerá na Celebrar Casa de Eventos e reunirá gastronomia, música e atividades para as famílias.

Os ingressos custam R$ 145 (adulto) e R$ 90 (crianças de seis a 10 anos). Crianças até cinco anos não pagam. As reservas podem ser feitas pelo telefone (54) 98162-0601.

Cardápio de inverno

O novo cardápio de inverno da Prawer Chocolates tem 19 lançamentos entre bebidas, pratos salgados e sobremesas inéditas, como calzones, sanduíche de croissant, cinnamon roll, brioche brûlée e panelinha de cookies.

Os protagonistas da temporada são o Trio de Cafés (café expresso com pistache, café expresso com chocolate branco e chocolate quente cremoso com laranja) e o Trio de Cafés Alcoólicos (coquetel de café expresso e Licor 43, café expresso com caramelo, conhaque e chantilly e chocolate quente cremoso com Cointreau).

500 unidades

Veículo Volgren Optimus Elétrico. Marcopolo / Divulgação

Foi entregue neste mês, durante a Australasia Bus and Coach Expo 2026, a unidade de número 500 produzida pela Volgren para operações de emissão zero na Austrália. A empresa é integrante da Marcopolo desde 2011.

O Volgren Optimus Elétrico foi desenvolvido para diferentes plataformas híbridas, elétricas e movidas a hidrogênio.