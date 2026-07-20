Casal cria empresa para coleta de pequenos volumes de entulhos em Gramado

Serviço é oferecido em Gramado e Canela. SOS Mini Entulhos / Divulgação

Resíduos de obras não podem ser descartados junto ao lixo comum. Eles precisam de destinação adequada, e a coleta é geralmente feita em caçambas, que ocupam vias públicas e nem sempre conseguem acessar espaços internos. Pensando nisso, o casal Carolina Atz e Augusto Haas criou em Gramado um modelo diferente para o recolhimento. O SOS Mini Entulhos faz a coleta fracionada por meio de tonéis de 200 litros.

A operação conta com uma frota de veículos leves adaptados com guincho. Já os tonéis são equipados com rodinhas e podem ser posicionados no local da obra, o que reduz o trabalho braçal e o tempo gasto com transporte interno. Conforme os idealizadores, além de aumentar a produtividade e a organização, a iniciativa preserva calçadas e jardins.

— Nosso objetivo é resolver os problemas de qualquer pessoa ou empresa, seja qual for o volume ou o tipo de material — explicam os sócios.

O material coletado pode variar de resíduos sólidos, orgânicos e cinzas de caldeira até materiais como gesso e tintas. O SOS Mini Entulhos também recolhe itens como lâmpadas, vidros, móveis e eletrodomésticos.

O custo por tonel é de R$ 120, com a possibilidade de contratação de mão de obra para enchimento pelo valor adicional de R$ 30 por unidade. O serviço é oferecido, por enquanto, em Gramado e Canela.