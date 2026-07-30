Boteco do Luizinho, em Caxias, abre em outubro

Leonardo Santos estará à frente do empreendimento junto com o pai, Luizinho. A dupla também já comanda o Bar do Luizinho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais uma boa notícia para o entretenimento de Caxias: o incansável Leonardo Santos, já à frente do Bar do Luizinho, da Becco e do Bodega del Toro, agora se prepara para, junto com o pai, o Luizinho, abrir o Boteco do Luizinho. Vai ser ali no Pátio da Estação, em São Pelegrino, bem na esquina da Olavo Bilac com a Feijó Jr.

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O empreendimento deve abrir em outubro e vai ter uma proposta diferente do já consagrado Bar do Luizinho. Segundo Léo adianta, a ideia é que também seja servido almoço durante a semana, e que o espaço tenha shows além do samba e pagode. Ah, também vai ser um espaço pra happy hour, com comidinhas de boteco e afins.