Bom Princípio Alimentos entra no mundo dos sorvetes e gelatos

Há três décadas acompanhando as transformações do mercado, a Bom Princípio Alimentos estreia agora no mundo dos sorvetes e gelatos e lança uma linha para sorveterias. São 10 variegatos (caldas para coberturas) e cinco pastas saborizantes que chegam ao mercado.
Os variegatos são de morango, frutas vermelhas, cereja amarena, maracujá e manga, abacaxi, avelã com cacau, pistache, coco bianco, cookies & cream e leitinho; já as pastas saborizantes estão disponíveis nos sabores baunilha, pistache, coco, morango e avelã.
A companhia já planeja novidades, incluindo produtos que combinem crocância e cremosidade, além de opções reduzidas e zero açúcar.