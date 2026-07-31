Bom Princípio Alimentos entra no mundo dos sorvetes e gelatos

São 10 variegatos (caldas para coberturas) e cinco pastas saborizantes que chegam ao mercado.

Há três décadas acompanhando as transformações do mercado, a Bom Princípio Alimentos estreia agora no mundo dos sorvetes e gelatos e lança uma linha para sorveterias. São 10 variegatos (caldas para coberturas) e cinco pastas saborizantes que chegam ao mercado.