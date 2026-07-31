Juliana Bevilaqua

No freezer
Notícia

Bom Princípio Alimentos entra no mundo dos sorvetes e gelatos

São 10 variegatos (caldas para coberturas) e cinco pastas saborizantes que chegam ao mercado

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Carolina Klóss

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