Ativação, distribuição de brindes e de cupons de desconto: como será a inauguração do Petronas em Caxias do Sul

Posto fica na RSC-453, na saída de Caxias em direção a Farroupilha. Neimar de Cesero / Agencia RBS

Já adiantamos ainda no início desta semana que o posto SIM na Rua João Nichele, na saída de Caxias em direção a Farroupilha, trocou de bandeira e agora é Petronas. Mas agora a data de reinauguração é oficial: será nesta sexta-feira (31) e com programação especial, com ativações em parceria com fornecedores e distribuição de brindes.

Os clientes ainda poderão ganhar cupons de desconto para abastecimento.

Leia Mais Petronas chega a Caxias do Sul

Lembrando que a SIM segue responsável pela operação do local, pela equipe e pelo atendimento. A marca Petronas, por sua vez, vem pra agregar tecnologia e um portfólio de combustíveis desenvolvido com referência global.

A loja de conveniência opera sob a bandeira Yes!, a troca de óleo sob o conceito Petronas AutoExpert e o serviço de lavagem sob a marca Wash Expert.



