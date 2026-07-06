Assessoria de comércio internacional de Caxias abre unidade no Espírito Santo para fortalecer operações logísticas

Nova unidade fica dentro de um condomínio logístico e a operação será feita de maneira 100% remota. Afianci / Divulgação

A Afianci acaba de chegar ao Espírito Santo. A assessoria de comércio internacional caxiense abriu um escritório na cidade Cariacica, na região metropolitana de Vitória. A nova unidade fica dentro de um condomínio logístico especializado e a operação será feita de maneira 100% remota. Será utilizada mão de obra terceirizada para movimentação de cargas, armazenagem e distribuição.

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Conforme o CEO e fundador da Afianci, Radamés Parmeggiani, o novo escritório tem como vantagens o fácil acesso às BR-101 e BR-262, a proximidade com porto e terminais alfandegados, os aluguéis e imóveis corporativos mais competitivos e a excelente posição para operações logísticas, desembaraço e armazenagem, além de ligação ferroviária.

— O Espírito Santo desenvolveu regimes tributários atrativos para importadores, tornando-se um dos principais hubs de comércio exterior do país. Por isso, fomos pra lá. Ou seja, além de Santa Catarina, agora podemos oferecer também benefícios fiscais para nossos clientes através dessa nova filial. Além disso, a região fica estrategicamente posicionada para atender região Sudeste, maior PIB do Brasil. Também ficaremos mais próximos do Nordeste e Centro-Oeste — explica Radamés.

A empresa tem unidades também na China e nos Estados Unidos.