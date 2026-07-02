Apresentado na Fenim, em Gramado, projeto do governo do RS quer fortalecer indústria que emprega 116 mil

Ler resumo

Evento realizado no Serra Park termina nesta quinta-feira. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Um projeto em discussão já há alguns meses pelo governo do Estado foi apresentado formalmente na Fenim Fashion em Gramado nesta semana. O Cluster da Moda é uma iniciativa que busca integrar diferentes segmentos da cadeia produtiva como calçados, vestuário, acessórios, roupas íntimas, joias e semijoias. A intenção é unir os segmentos para valorizar e impulsionar essa indústria que emprega cerca de 116 mil pessoas no RS e arrecada mais de R$ 800 milhões em impostos.

Leia Mais Retorno da edição do meio do ano a Gramado impulsiona Fenim e anima expositores com lojistas decididos a comprar

Conforme o diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Roger Pozzi, que esteve na Fenim nesta quinta-feira (2), último dia de feira, conversas com empresários e entidades representativas estão sendo realizadas para entender os principais desafios do setor.

Entre as dificuldades já apontadas pelos empresários, escassez de mão de obra qualificada, necessidade de investimentos em tecnologia e ampliação do acesso a linhas de financiamento. A solução desses problemas, segundo Pozzi, deverá envolver diversos atores do ecossistema de desenvolvimento econômico, incluindo, por exemplo, Sebrae e Fiergs.

— O Cluster da Moda não vai acontecer em uma virada de chave. Será a construção de várias agendas que a gente se propõe a partir de agora — destaca.

Concorrência com os importados

Uma "dor" do empresariado, especialmente dos pequenos — e que a coluna ouviu durante a Fenim —, é a concorrência com os importados. Os empreendedores não conseguem competir com preços bem mais baixos. A reforma tributária é outra preocupação e, segundo Pozzi, o governo estadual já contratou estudos para mapear os setores que poderão ser mais afetados pelas mudanças e buscar estratégias de adaptação.

Diferenciais

Apesar das dificuldades, a indústria gaúcha da moda tem muitos pontos fortes como qualidade e design. Além de marcas consagradas de alcance nacional e internacional, o Estado tem importantes cursos de Moda e Estilo — o da Universidade de Caxias do Sul é referência.

— A gente, muitas vezes, não fala o quão bom é o nosso trabalho. A gente também precisa falar disso, precisamos nos vender mais — acrescenta.

Sugestão para unificar

O Cluster da Moda também foi apresentado no Salão de Inovação do Couro e do Calçado (SICC), em Novo Hamburgo, nesta semana. A realização de dois eventos similares na mesma data é algo a ser pensado pelo setor, segundo Pozzi. Como muitos visitantes circulam tanto pela Fenim quanto pela SICC, unificar as feiras pode ser uma alternativa, sugere o diretor da Sedec.