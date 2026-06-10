Vinícola gaúcha centraliza produção e abre novo espaço no Vale dos Vinhedos

Criada em 2012 em Encruzilhada do Sul e com unidade na Serra há quatro anos, a Bodega Czarnobay passa a concentrar as atividades no Vale dos Vinhedos. O novo espaço na Linha Baú, em Garibaldi, inaugurado no dia 6, reúne loja, wine bar, cave, sala para degustações, depósito e vinícola. A partir da próxima safra, os vinhos já serão vinificados no novo endereço.

Somente o cultivo das uvas permanece em Encruzilhada, localizada na Serra do Sudeste, a cerca de 240 quilômetros do Vale dos Vinhedos. A distância e as dificuldades de deslocamento foram motivos para centralizar a operação em Garibaldi.

— Alma, identidade e vinhedos em Encruzilhada do Sul e vinificação agora pertinho de casa — destaca Mario Lucas Ieggli, sócio da Czarnobay.

Os sócios Antonio e Mário. Marcelo Cedeno / Divulgação

O crescimento do número de visitantes e a busca por uma estrutura mais ampla também motivaram a mudança. A estrutura antiga no Vale dos Vinhedos já estava pequena para a demanda de turistas (são de 250 a 300 por mês).

— Esse espaço é ideal, porque é muito maior, nos propicia que o depósito também fique junto com nossa loja, com nosso varejo. É outra proposta em relação a anterior. É bem moderno, com instalações bem recentes. Esperamos dar continuidade ao nosso trabalho e agregar algumas coisas — acrescenta Antonio Agostinho Czarnobay, sócio que dá nome à marca

A Czarnobay é uma vinícola boutique com produção anual de cerca de 20 mil garrafas. Conforme Antonio, a meta é crescer, porém, não muito. A ideia é chegar a, no máximo, 40 mil garrafas por ano.

Experiências tradicionais e novidades

O novo espaço mantém a harmonização de vinhos e espumantes com macarons, as degustações guiadas e harmonizações com queijos, azeites de oliva e focaccia artesanal.

Uma das principais novidades é a degustação direto das barricas de carvalho. São três amostras de 10 ml (cabernet franc, syrah e malbec). Depois de provar cada um, o visitante escolhe seu favorito para uma degustação de 80 ml. O valor é de R$ 35.

Além disso, a Czarnobay passa a oferecer taça de espumante, branco ou tinto a R$ 25; e trio de empanadas a R$ 35.

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