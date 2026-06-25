Vinícola da Serra lança vinho elaborado com safra das safras em garrafas de três tamanhos diferentes

Produzido apenas com colheitas consideradas excepcionais, o Storia Merlot, da Casa Valduga, também ganhou sua versão 2020, afinal, o ano que entrou para a história da vitivinicultura como o da safra das safras. As condições climáticas foram ideais e garantiram qualidade excelente das uvas colhidas no Vale dos Vinhedos.
O Storia Merlot Safra 2020 permaneceu 18 meses em barricas de carvalho francês e outros 50 meses em cave antes de chegar ao mercado — o lançamento oficial foi nesta semana. Elaborado desde a safra 2005, pela primeira vez o Storia tem três formatos diferentes: além da tradicional garrafa de 750ml, o vinho está disponível nas versões Magnum, de 1,5 litro, e Double Magnum, de 3 litros.
O lançamento está à venda no site da Valduga por R$ 549 (750 ml), R$ 1.152 (1,5 litro) e R$ 2.419 (3 litros).