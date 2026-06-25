Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com uvas do Vale dos Vinhedos
Notícia

Vinícola da Serra lança vinho elaborado com safra das safras em garrafas de três tamanhos diferentes

São embalagens de 750ml, 1,5 litro e 3 litros. Preços variam de R$ 549 a R$ 2.419

Juliana Bevilaqua

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