Unimed Serra Gaúcha recruta equipe para novo hospital em Farroupilha

Hospital ficará junto ao pronto-atendimento. Joel Golin / Divulgação

A Unimed Serra Gaúcha está com seleção aberta para compor a equipe do novo hospital em Farroupilha. São oportunidades para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de higienização, auxiliares de nutrição e assistentes de atendimento, mas a Unimed não informa o número de vagas disponíveis.

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Os interessados podem entregar o currículo na recepção do pronto-atendimento Unimed Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, número 2000) ou se candidatar por meio do site da Unimed Serra Gaúcha na aba trabalhe conosco. Os requisitos variam conforme o cargo.

O novo hospital da Unimed terá dois blocos com 28 leitos cada, totalizando 56 leitos. A previsão de inauguração é no segundo semestre.

Seleção permanente

Além do recrutamento para o novo hospital, a Unimed realiza o programa Portas Abertas, uma ação que ocorre às terças-feiras no Complexo Hospitalar Unimed Serra Gaúcha, na Rua Carlos Bianchini, 1744, bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul.

A iniciativa é dividida em dois turnos: das 9h às 12h, para os serviços de higienização, cozinha, nutrição e atendimento; e das 14h às 17h, para as áreas técnicas e laboratoriais. Os candidatos devem levar documento de identificação e currículo impresso.