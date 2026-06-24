Unidade mexicana de empresa de Caxias do Sul conquista ISO 9001

Certificação é importante para os negócios e estratégia de internacionalização da marca. Mantova / Divulgação

A empresa caxiense Mantova recebeu recentemente a certificação ISO 9001 para a unidade do México. A conquista é importante para os negócios e a estratégia de internacionalização da marca porque a norma estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade e reconhece organizações comprometidas com a padronização de processos, melhoria contínua e excelência operacional.

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Com a ISO, a operação mexicana passa a atuar sob os mesmos princípios, metodologias e padrões de gestão da Mantova Brasil. Entre os principais benefícios estão a padronização internacional dos processos, o fortalecimento da governança corporativa, o estímulo à cultura de melhoria contínua e o aumento da capacidade de atendimento a clientes globais com maior consistência e confiabilidade.