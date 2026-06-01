Um ano após ser destruído por incêndio, restaurante em Gramado reabre com investimento de R$ 5 milhões

Pouco mais de um ano após ser destruído por um incêndio, o Toda Hora na Rua São Pedro, em Gramado, está de portas abertas novamente. O restaurante foi reconstruído do zero pelos empresários Willian Assis e Raquel Pereira da Silva e recebe clientes a partir desta segunda-feira (1º).
O investimento foi de cerca de R$ 5 milhões em várias etapas da obra, desde o descarte dos resíduos do incêndio até a reconstrução do prédio e a infraestrutura para viabilizar a operação.
Para a retomada, o casal decidiu reformular o empreendimento e implantar novidades. O restaurante foi rebatizado como Toda Hora Prime e passa a oferecer além de gastronomia, entretenimento para as famílias.
À noite, o rodízio de mini hambúrgueres, sorvete, sushi e milk-shake é servido com pocket shows da saga O Mistério Oportuno. O espetáculo conta com os personagens Kairos, Kika, Tortuga e Kronos que interagem com os clientes nas mesas.
O almoço com buffet livre com churrasco e os pratos executivos e à la carte está mantido.
— Olhar para trás ainda emociona muito. Ver o Toda Hora completamente destruído foi uma das cenas mais difíceis das nossas vidas. Ali existia muito mais do que um restaurante: existia história, sonhos, noites sem dormir, conquistas e uma conexão muito forte com a comunidade de Gramado. Entrar novamente nesse espaço representa vitória, fé e renascimento — diz Assis.
O novo Toda Hora foi erguido no mesmo endereço. São 290 metros quadrados de área construída, praticamente a mesma do prédio destruído pelo incêndio em 29 de abril de 2025. Mas o salão, a cozinha e a copa estão maiores. Além disso, a capacidade de clientes sentados aumentou de 80 para 104.