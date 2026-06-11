Transportadora de Farroupilha anuncia investimento de R$ 1,1 milhão e prevê incremento de R$ 700 mil no faturamento mensal

Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

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