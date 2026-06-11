Transportadora de Farroupilha anuncia investimento de R$ 1,1 milhão e prevê incremento de R$ 700 mil no faturamento mensal

Projeto prevê a ampliação de 1,3 mil metros quadrados da empresa. Tempo Transportes / Divulgação

Com sede em Farroupilha e 16 anos de história, a Tempo Transportes irá investir aproximadamente R$ 1,1 milhão na ampliação das instalações no bairro Santo Antônio.O anúncio oficial será feito nesta quinta-feira (11), no gabinete do prefeito da cidade, Jonas Tomazini, por Juares Maioli, diretor executivo da transportadora, e Elisete Maioli, diretora financeira.

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O projeto prevê a ampliação de 1,3 mil metros quadrados da empresa. A expansão é motivada pelo crescimento da demanda de clientes estratégicos, como Grupos M.Dias Branco e Isabela, de Bento Gonçalves, e o Moinho Nordeste, de Antônio Prado.

Com isso, a Tempo prevê a contratação de 20 funcionários — hoje são cerca de 90 — e um incremento de R$ 700 mil no faturamento mensal.

Mais de R$ 270 milhões em 2026

Somente neste ano, mais de R$ 270 milhões em investimentos foram anunciados em Farroupilha. Em fevereiro, a Biosys divulgou aporte de R$ 15 milhões, seguida em março pelo Grupo ST2 Saro (R$ 10 milhões), pela CZN (R$ 40 milhões) e pela PCP Steel (R$ 120 milhões).