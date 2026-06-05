Tentativas de ataques cibernéticos mais que dobram no Brasil em 2025

O número de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil vem crescendo ano a ano e mais que dobrou em 2025 na comparação com 2024. Foram 753,8 bilhões de atividades maliciosas no ano passado enquanto o ano anterior registrou 356 bilhões. O balanço é da Fortinet, empresa especialista em cibersegurança.
O número expressivo, e até assustador, revela uma nova realidade: o uso de ferramentas de automação como inteligência artificial para executar as tentativas de ataque. Com isso, os cibercriminosos conseguem agir de forma muito mais veloz e ganham escala.
Conforme o diretor de Engenharia da Fortinet Brasil, Marcelo Luz, o tempo de exploração das vulnerabilidades, que antes podia ser de meses, agora é de horas. Ele compara com a tentativa de um furto ou roubo de uma casa. No caso da automação, é como se um exército estivesse tentando entrar em várias residências, o que gera uma probabilidade de sucesso maior na efetivação do ataque.
— Da mesma forma com que cibercriminosos utilizam inteligência artificial e ferramentas de automação, do lado da defesa a gente também tem que utilizar essas ferramentas. A detecção vem se modernizando também. Mas os cibercriminosos se beneficiam por não ter que seguir nenhuma regulamentação, nenhum critério ético. As ferramentas que a Fortinet e outras empresas oferecem vêm aumentando a capacidade de detecção, porém, em uma escala até injusta — acrescenta.
O Brasil é campeão no número de tentativas de ataques, como 80% das atividades registradas na América Latina. Em segundo lugar, está o México. A liderança pode estar associada à adoção acelerada de tecnologia. em diferentes segmentos, como no agronegócio e nas fintechs.
Na Randoncorp
Um tentativa de ataque efetivada pode causar danos severos às empresas. Dados podem ser roubados e comercializados, máquinas podem ser inutilizadas ou até mesmo uma fábrica pode parar, o que, sem dúvida, provoca perdas financeiras. Por isso, cada empresa busca formas de evitar esses ataques e consequentes dores de cabeça.
Na Randoncorp, são cerca de 20 tentativas de ataques por dia direcionados e aproximadamente 50 mil tentativas diárias de ataques automatizados realizados por ferramentas em aplicações acessíveis. Diante de números tão elevados, o grupo tem um plano diretor para evitar a concretização dos ataques — e que é revisado e atualizado sistematicamente para correções necessárias.
Além das ferramentas oferecidas pela Fortinet para detectar e impedir os ataques, a Randoncorp tem um programa chamado de Conexões Seguras para orientar funcionários sobre comportamentos em situações estranhas. A iniciativa ensina boas práticas.
— Há diferentes estudos que mostram que mais de 70% das ameaças ainda contam com alguma falha humana, de eventualmente clicar num link errado, abrir um e-mail incorreto. Para nós, conscientização ainda é um pilar extremamente relevante — destaca Mateus de Abreu, diretor de TI da Randoncorp.
Como se proteger
Além de conscientização, como a Randoncorp faz, é importante utilizar ferramentas com dois fatores de autenticação — como se faz no WhatsApp e Instagram, por exemplo. Quando alguém tem nosso usuário e senha, fica até difícil classificar como um ataque.
— Precisamos, na mesma analogia da casa, trancar as janelas, fechar as portas, colocar um alarme de monitoramento, colocar uma cerca elétrica, um vigia noturno, ou seja, fazer várias camadas de proteção para que aquele ataque não tenha sucesso — aconselha Marcelo Luz.