Tentativas de ataques cibernéticos mais que dobram no Brasil em 2025

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Juan Barbosa / Agencia RBS

O número de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil vem crescendo ano a ano e mais que dobrou em 2025 na comparação com 2024. Foram 753,8 bilhões de atividades maliciosas no ano passado enquanto o ano anterior registrou 356 bilhões. O balanço é da Fortinet, empresa especialista em cibersegurança.

O número expressivo, e até assustador, revela uma nova realidade: o uso de ferramentas de automação como inteligência artificial para executar as tentativas de ataque. Com isso, os cibercriminosos conseguem agir de forma muito mais veloz e ganham escala.

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Conforme o diretor de Engenharia da Fortinet Brasil, Marcelo Luz, o tempo de exploração das vulnerabilidades, que antes podia ser de meses, agora é de horas. Ele compara com a tentativa de um furto ou roubo de uma casa. No caso da automação, é como se um exército estivesse tentando entrar em várias residências, o que gera uma probabilidade de sucesso maior na efetivação do ataque.

— Da mesma forma com que cibercriminosos utilizam inteligência artificial e ferramentas de automação, do lado da defesa a gente também tem que utilizar essas ferramentas. A detecção vem se modernizando também. Mas os cibercriminosos se beneficiam por não ter que seguir nenhuma regulamentação, nenhum critério ético. As ferramentas que a Fortinet e outras empresas oferecem vêm aumentando a capacidade de detecção, porém, em uma escala até injusta — acrescenta.

O Brasil é campeão no número de tentativas de ataques, como 80% das atividades registradas na América Latina. Em segundo lugar, está o México. A liderança pode estar associada à adoção acelerada de tecnologia. em diferentes segmentos, como no agronegócio e nas fintechs.

Na Randoncorp

Um tentativa de ataque efetivada pode causar danos severos às empresas. Dados podem ser roubados e comercializados, máquinas podem ser inutilizadas ou até mesmo uma fábrica pode parar, o que, sem dúvida, provoca perdas financeiras. Por isso, cada empresa busca formas de evitar esses ataques e consequentes dores de cabeça.

Na Randoncorp, são cerca de 20 tentativas de ataques por dia direcionados e aproximadamente 50 mil tentativas diárias de ataques automatizados realizados por ferramentas em aplicações acessíveis. Diante de números tão elevados, o grupo tem um plano diretor para evitar a concretização dos ataques — e que é revisado e atualizado sistematicamente para correções necessárias.

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Além das ferramentas oferecidas pela Fortinet para detectar e impedir os ataques, a Randoncorp tem um programa chamado de Conexões Seguras para orientar funcionários sobre comportamentos em situações estranhas. A iniciativa ensina boas práticas.

— Há diferentes estudos que mostram que mais de 70% das ameaças ainda contam com alguma falha humana, de eventualmente clicar num link errado, abrir um e-mail incorreto. Para nós, conscientização ainda é um pilar extremamente relevante — destaca Mateus de Abreu, diretor de TI da Randoncorp.

Como se proteger

Além de conscientização, como a Randoncorp faz, é importante utilizar ferramentas com dois fatores de autenticação — como se faz no WhatsApp e Instagram, por exemplo. Quando alguém tem nosso usuário e senha, fica até difícil classificar como um ataque.

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