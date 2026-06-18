São Marcos busca espaço na rota turística da Serra

São Marcos tem cerca de 21 mil habitantes. Prefeitura de São Marcos / Divulgação

Com colegas jornalistas e influenciadores da região, a coluna visitou São Marcos nesta quarta-feira (17). O objetivo era conhecer a gastronomia, o artesanato, a produção de vinhos e cerveja e a história e a cultura da cidade (contarei mais sobre o destino em uma reportagem especial). A programação mostrou que o município, a apenas 38 quilômetros de Caxias e a 169 quilômetros de Porto Alegre, tem potencial para estar na rota dos turistas que visitam a Serra.

São Marcos tem belas paisagens, bons produtos, eventos tradicionais como a Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas, e, o principal, gente hospitaleira. Mas para ser turística, além de divulgar o que tem para os de fora, precisa se vender internamente. A percepção é do próprio secretário de Cultura, Desporto e Turismo de São Marcos, Vinícius Pedroso Soares.

— Queremos mostrar as coisas boas que a gente tem em São Marcos. Tem muita coisa boa que as pessoas não conhecem. Nem nós mesmos de São Marcos conhecemos, muitas vezes, o empreendimento do vizinho ao lado — diz.

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Na percepção desta colunista, a viagem, uma iniciativa da moradora de São Marcos e entusiasta do turismo da Serra Dina Pelizzari e realizada pela prefeitura e pelo Conselho Municipal de Turismo, foi um passo não somente para a promoção da cidade, mas para a elevação da autoestima da comunidade.

Pioneirismo

Vinícola Sinuelo tem mais de 60 anos de história. Juliana Bevilaqua / Divulgação

Embora não seja o mais forte de São Marcos, o turismo sempre esteve presente na história da cidade e prova disso é a trajetória da vinícola Sinuelo. A empresa iniciou as atividades em 1963, às margens da BR-116, e se desenvolveu ao receber os viajantes que passavam pela estrada e faziam da Sinuelo um ponto de parada.

— A empresa cresceu junto com a rodovia, então, todo esse turismo do sul do Brasil que vem para Gramado passou por aqui. A gente tem uma história de gerações de pessoas que passam por aqui, pessoas de 50, 60, 70 anos que passaram a vida inteira aqui — conta Guilherme Molon, um dos proprietários da vinícola.

A Sinuelo foi a primeira empresa a lançar suco de uva branco no Brasil, durante a Festa da Uva de 1984, e atuou no desenvolvimento do processo do suco de uva integral em tanques de nitrogênio. Esses e outros feitos, como as 130 premiações internacionais, estão registrados no memorial junto à loja.

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Infelizmente, depois da enchente de 2024, o movimento no varejo caiu. A falta de sinalização a partir de Vacaria em direção a São Marcos também tem influenciado no fluxo, segundo os proprietários de empreendimentos na BR-116 (muita gente tem desviado pela RS-122). A prefeitura já solicitou ao Dnit o reforço com placas que indiquem a cidade para quem desejam seguir para Gramado, por exemplo.

Além de loja em São Marcos, a Sinuelo tem unidades em Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo. A produção é de cerca de 500 mil litros de vinho por ano.



