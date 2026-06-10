Rodadas de negócios em Gramado irão conectar 65 empresas de indicações geográficas a 42 compradores 

Sessenta e cinco empresas detentoras de indicações geográficas (IGs) e aproximadamente 42 compradores convidados de diferentes estados brasileiros participam de rodadas de negócios durante o Connection Terroirs do Brasil . O evento começa nesta quarta-feira (10) e segue até sábado (13), em Gramado.

As rodadas, promovidas pelo Sebrae, irão reunir produtos com origem certificada, identidade territorial e histórias ligadas às suas regiões de produção. Estão previstas 600 reuniões. Grande parte das empresas ligadas às IGs são pequenos negócios que enfrentam dificuldades para acessar compradores de outras regiões do país e ampliar a presença comercial.