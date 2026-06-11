Rodada na Connection Terroirs, em Gramado, gera cerca de R$ 6 milhões em negócios

Números foram divulgados durante a cerimônia de abertura no Palácio dos Festivais. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Novidade no Connection Terroirs deste ano, a rodada de negócios promovida pelo Sebrae reuniu nesta quarta-feira (10), em Gramado, 70 vendedores de produtos com indicação geográfica (IG) e 40 compradores, gerando uma expectativa de transações de $5.987.648,21.

Os números foram divulgados durante a cerimônia de abertura no Palácio dos Festivais e são considerados muito relevantes já que é a primeira vez que o evento realiza esse tipo de atividade — o Connection está na quarta edição.

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Alessandro Machado, chefe de Gabinete da Diretoria Técnica do Sebrae Nacional, explica que os negócios não foram efetivados ainda, mas já há um compromisso de compra e venda firmado. Após o evento, é feita uma pesquisa com compradores e vendedores para confirmar quais negócios foram fechados de fato.

— Grande parte dessas negociações viram realidade, são transformadas em negócios. Nós estamos misturando aqui indicações geográficas do Brasil inteiro, trazendo compradores do Brasil inteiro. Por isso, acho que é uma ação que a gente pode ampliar no ano que vem — acrescenta.

Os compradores participantes são todos brasileiros, mas Machado vê muito potencial de venda dos produtos com indicação geográfica para países de fora. Ele acredita que há muitas oportunidades com o acordo Mercosul-União Europeia:

— Uma das linhas de frente que a gente quer colocar nesse acordo é apresentar nossas IGs. Por quê? Porque são os produtos de maior qualidade que a gente tem, são produtos certificados. A União Europeia, que tem mais de 1,5 mil IGs, já sabe o que é. A Itália, por exemplo, que é um país que tem IG para quase tudo, fatura muito com isso. Quando a gente fala que esse produto é de uma indicação geográfica, eles já sabem que é um produto de qualidade, que é um produto que vai passar por um processo certificado. Fica muito mais fácil dentro da negociação.

O Connection Terroirs começou nesta quarta-feira e segue até sábado (13).