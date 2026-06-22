Resort dentro de vinícola abre na Serra com investimento de R$ 50 milhões

Castelos do Vale fica em Bento Gonçalves. Castelos do Vale / Divulgação

Instalado dentro da vinícola Dom Cândido, em Bento Gonçalves, o resort Castelos do Vale será inaugurado nesta segunda-feira (22) e abre as portas para os multiproprietários em soft opening (pré-abertura) na quinta-feira (25) — cerca de 2,5 mil famílias já adquiriram cotas do empreendimento. O atendimento para hóspedes está previsto para setembro.

O investimento inicial é de aproximadamente R$ 50 milhões. Quando alcançar a operação plena, a gestão projeta gerar cerca de 60 empregos diretos e 139 indiretos. A expectativa, segundo Leonardo Silveira, executivo responsável pelo Castelos do Vale, é injetar entre R$ 32 e R$ 45 milhões anualmente na economia de Bento Gonçalves e arredores.

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A estrutura do resort inclui, por exemplo, restaurante, adega, piscina aquecida e coberta, spa, sauna e academia. O hotel tem 68 quartos.

— Existe um desejo antigo da família de receber visitantes dentro da vinícola. É algo que meu pai, Cândido, sonhava. Estamos muito felizes em poder realizar este desejo. De certa forma, esse projeto resgata nossa ancestralidade e transforma o acolhimento em parte da experiência do vinho — diz Marcos Valduga, proprietário da Dom Cândido e sócio do empreendimento.

A fase final de desenvolvimento da experiência de hospitalidade contou com consultoria da especialista Gabriela Schwan Poltronieri, CEO da GS Hospitality Advisory, em parceria com Laura Valduga, integrante da quinta geração da família fundadora do vinhedo.