Rede da Serra abre supermercado de número 50 em São Leopoldo; veja mais destaques de economia

Supermercado do Andreazza em São Leopoldo. Maicon Dewes / Divulgação

A rede Andreazza chega a São Leopoldo nesta quinta-feira (11). O súper de número 50 do grupo tem 3 mil metros quadrados e ocupa o prédio do antigo Carrefour/Big, na esquina da Avenida Mauá com a Imperatriz Leopoldina, no centro da cidade.

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A operação gerou 120 empregos diretos e indiretos. A loja irá abrir de segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h às 20h.

Segundo o Ranking Agas 2025, a rede Andreazza é a quarta maior do Estado em faturamento.

89 jurados

Entre terça e quinta da próxima semana, 89 especialistas de nove países (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Uruguai) estarão reunidos em Bento Gonçalves para avaliar 1.127 amostras inscritas no 13º Brazil Wine Challenge. Entre os jurados, esta colunista.

A banca tem outros jornalistas, além de enólogos, sommeliers, pesquisadores, professores e profissionais do setor vitivinícola. Às cegas, iremos analisar vinhos e espumantes de 190 vinícolas de 19 nações.

O concurso é realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) e está entre os mais relevantes da América Latina.

Melhores vinhos de Garibaldi

A 24ª edição da Seleção dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Uva de Garibaldi está com inscrições abertas. Interessados em participar têm até o dia 19 de junho para enviar as amostras. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser solicitados pelo e-mail aviga@aviga.com.br

O concurso é promovido pela Associação dos Vinicultores de Garibaldi (Aviga). Os vencedores serão conhecidos no dia 28 de agosto, em cerimônia na sede da Associação dos Motoristas de Garibaldi.

Inovação

Nova Petrópolis recebe no sábado (13) o Movimento iNOVAr, encontro que reunirá profissionais, empresários e estudantes para debater inovação, liderança, empreendedorismo e Direito Digital.

A programação ocorre no Hotel Alles Berg, com palestras, cases, networking e lançamento do livro Direito em Transformação, que aborda temas como proteção de dados, inteligência artificial e cibersegurança.

O evento também contará com palestra de Daniel Ely e apresentações de iniciativas nas áreas de inclusão e sustentabilidade.

Mais informações no site da Acinp.

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Palestra

Como parte das comemorações dos 25 anos de trajetória, a Imobras, promove no dia 17 palestra com o economista Igor Morais, que irá avaliar o atual cenário e projetar 2027. O evento será realizado na Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios (CICS) de Farroupilha, a partir das 19h.