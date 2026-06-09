Randon realiza a primeira venda de semirreboques para a Indonésia; veja mais destaques da coluna

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Valor da venda não é informado. Márcio Campos / Divulgação

Os semirreboques da Randon chegarão, pela primeira vez, à Indonésia. A abertura do novo mercado começa com o envio do modelo Canavieiro, nas configurações Rodotrem e Tetratrem, que pode transportar até 144 toneladas de carga.

O pedido é para uma empresa do setor sucroenergético do país asiático, com atuação na produção de açúcar e bioetanol.

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O embarque de protótipos para testes iniciou em maio e deve ser concluído em junho. O envio do lote contratado de cerca de 174 produtos deve começar em julho. O valor da venda não é informado.

Geely em Caxias

Abriu as portas em Caxias nesta segunda-feira (8) a 33ª concessionária da Geely DRSUL no país. A inauguração faz parte do planejamento de expansão da marca chinesa que quer chegar a 40 unidades ainda no primeiro semestre e alcançar 90% de cobertura do território nacional até o fim do ano.

O espaço de 500 metros quadrados conta com a exposição de sete veículos, além de uma oficina com mais de 300 metros dedicados a todo suporte de pós-venda para revisões e manutenções e cinco estações de recarga, com 30 kW cada.

A locação do imóvel na Avenida Rubem Bento Alves para a sede da concessionária foi intermediada pela imobiliária Bassanesi. O valor do aluguel não é informado.

Caxias in Vino

Cerca de 1 mil garrafas de vinho foram vendidas durante a segunda edição do Caxias in Vino. Pela Janela do Vinho, novidade deste ano, 233 taças foram comercializadas nos quatro dias de evento.

Conforme a organização, o público visitante foi de 6.159 pessoas entre entre quinta e domingo. A próxima edição será de 4 a 6 de junho de 2027.

Aumento nas reservas

Gramado costuma ser um dos destinos favoritos dos casais no Dia dos Namorados e os números da Rede Master confirmam a preferência. O hotel do grupo na cidade já registra aumento de 11,7% nas reservas para o próximo final de semana em comparação ao mesmo período do ano passado. O destaque são para hóspedes vindos de Porto Alegre e Região Metropolitana e São Paulo.

Reconhecimento

O Kurotel, de Gramado, foi premiado nas categorias Luxury Healing Spa, Luxury Health Spa e Luxury Wellness Spa no REVE Luxury Awards 2026.

Os vencedores são definidos por meio de processo de votação pública, com votos de viajantes internacionais que vivenciaram as propriedades em primeira mão.