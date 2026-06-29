Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Pela primeira vez
Notícia

Presidente de gigante japonesa do setor têxtil estará em Caxias do Sul em julho

Marca do Japão é referência na fabricação de máquinas de tricô retilíneo computadorizadas

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS