Presidente de gigante japonesa do setor têxtil estará em Caxias do Sul em julho

Com sede em Caxias do Sul, a Brastema recebe pela primeira vez a visita do presidente da Shima Seiki, Mitsuhiro Shima. Ele estará na cidade no dia 9 de julho durante o 24º Tech Fashion, evento organizado pela empresa caxiense que é representante exclusiva da marca japonesa no Brasil e no Equador.
A Shima é uma das principais fabricantes de máquinas de tricô retilíneo computadorizadas. São mais de 60 anos de atuação, cerca de 1,7 mil funcionários e faturamento anual superior a R$ 1 bilhão. A empresa mantém operações em países como Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã e Marrocos.
O Tech Fashion reunirá empresários, industriais, técnicos, estilistas e profissionais da indústria têxtil para discutir tendências de mercado, inovação e os rumos da indústria para os próximos anos. Além de Caxias, Jacutinga (MG), Águas de Lindóia (SP) e Blumenau (SC), importantes polos da indústria têxtil brasileira, recebem a programação — que terá diferentes datas entre julho e agosto.
Mitsuhiro participará somente das etapas em Caxias e Águas de Lindóia.
Dados do setor
O Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente, atuando desde a produção de fibras até a confecção final. Além disso, está entre os quatro maiores produtores de malhas do mundo, com produção de 475,8 mil toneladas em 2024.
Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o faturamento anual é superior a R$ 200 bilhões. O setor tem mais de 25 mil empresas e gera 1,34 milhão de empregos formais no país. Se forem considerados empregos indiretos, o segmento impacta cerca de 8 milhões de postos de trabalho — cerca de 60% ocupados por mulheres.