Presidente de gigante japonesa do setor têxtil estará em Caxias do Sul em julho

Mitsuhiro Shima é presidente da Shima Seiki. Shima Seiki / Divulgação

Com sede em Caxias do Sul, a Brastema recebe pela primeira vez a visita do presidente da Shima Seiki, Mitsuhiro Shima. Ele estará na cidade no dia 9 de julho durante o 24º Tech Fashion, evento organizado pela empresa caxiense que é representante exclusiva da marca japonesa no Brasil e no Equador.

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A Shima é uma das principais fabricantes de máquinas de tricô retilíneo computadorizadas. São mais de 60 anos de atuação, cerca de 1,7 mil funcionários e faturamento anual superior a R$ 1 bilhão. A empresa mantém operações em países como Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã e Marrocos.

O Tech Fashion reunirá empresários, industriais, técnicos, estilistas e profissionais da indústria têxtil para discutir tendências de mercado, inovação e os rumos da indústria para os próximos anos. Além de Caxias, Jacutinga (MG), Águas de Lindóia (SP) e Blumenau (SC), importantes polos da indústria têxtil brasileira, recebem a programação — que terá diferentes datas entre julho e agosto.

Mitsuhiro participará somente das etapas em Caxias e Águas de Lindóia.

Dados do setor

O Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente, atuando desde a produção de fibras até a confecção final. Além disso, está entre os quatro maiores produtores de malhas do mundo, com produção de 475,8 mil toneladas em 2024.