Pizza de Gramado é vice-campeã na Copa Brasileira de Pizzaria 2026

Cândido com a esposa Patrícia. Candido’s Pizza Gourmet / Divulgação

Ingrediente que é a cara da Serra no inverno, o pinhão deu o toque especial na pizza de Igor Cândido e garantiu ao chef da Candido's Pizza Gourmet, de Gramado, o segundo lugar na 7ª edição da Copa Brasileira de Pizzaria.

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A receita incluiu também cogumelos e reverenciou o Rio Grande do Sul — era regra cada participante homenagear seu Estado de origem. Como prêmio, Cândido recebeu um forno profissional para pizza e equipamentos de aço inox.

Essa não foi a primeira vez que o chef venceu a competição. Cândido foi campeão nas edições de 2018 e 2022. Ele tem 19 anos de experiência no setor gastronômico e, além de chef pizzaiolo, atua como professor e mentor na formação de novos profissionais.

A Copa Brasileira de Pizzaria foi realizada no final de maio, em São Paulo, e contou com mais de 1,8 mil pizzarias inscritas. O título de campeã ficou com a Pizzaria Patagônia, de Chapecó, Santa Catarina, e o terceiro lugar foi conquistado pela Dom Diovani Pizza Artesanal, de Balneário Piçarras, também em Santa Catarina.