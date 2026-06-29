Novo complexo de saúde em Canela ganha reforço de três grupos médicos

Novo espaço terá cem leitos. Pompéia Pryme / Divulgação

Com 70% da estrutura pronta, o hospital Pompéia Pryme e Centro Clínico de Canela confirmaram três novas âncoras: Alfa Medicina (responsável pela coordenação e gestão integrada dos serviços na área cardiovascular); Clínica Kozma (fará a coordenação dos serviços do centro de diagnóstico por imagem); e Grupo São Pietro (encarregado dos serviços de oftalmologia).

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O complexo hospitalar está sendo construído pela Novalternativa Incorporadora no bairro planejado Serra Life. A gestão do empreendimento é do Pompéia Ecossistema de Saúde. A expectativa é que a etapa da estrutura seja finalizada agora em julho. Para 2027, a construtora tem como meta entregar todos os pavimentos para testes técnicos. A colocação do mobiliário e dos equipamentos deve ocorrer ainda em janeiro.