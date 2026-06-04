Não deu tempo da queda na incerteza animar

Após dois meses de alta, o Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) recuou 6,3 pontos em maio, fechando em 110,9 pontos. O dado mostra uma melhora na confiança dos empresários em relação aos levantamentos anteriores, mas é importante fazer uma ressalva: o indicador considera um período anterior ao anúncio das novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ou seja, retrata um cenário que já mudou — e pode continuar mudando.

— Para a Serra, isso merece bastante atenção. Estamos falando de uma economia muito ligada à indústria metalmecânica, máquinas, equipamentos, autopeças, implementos rodoviários, móveis e também ao setor vitivinícola. Muitos desses segmentos têm relação direta ou indireta com exportações e podem sentir perda de competitividade, redução de demanda ou adiamento de investimentos caso essas medidas avancem. Caxias do Sul, inclusive, está entre as regiões que concentram a maior parcela das exportações gaúchas para os Estados Unidos — avalia André Atarão, sócio da Alfaiate Consultoria, empresa especializada em Gestão e Estratégia para empresas do Rio Grande do Sul.

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Embora o índice da FGV mostre uma melhora no ambiente de negócios, o anúncio das tarifas adiciona uma nova camada de incerteza para os próximos meses que já seriam de pé no freio. Conforme Atarão, parte dos clientes da Alfaiate Consultoria no Sul já havia demonstrado que ia segurar os investimentos entre a Copa do Mundo e as eleições.