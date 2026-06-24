Multinacional com sede em Caxias aproveita clima da Copa do Mundo para impulsionar vendas com prêmios

Palfinger é especialista em guindastes. Palfinger / Divulgação

No clima da Copa do Mundo e de olho das oportunidades que ela pode gerar, a Palfinger Brasil, especializada em guindastes articulados e em soluções para elevação de cargas e pessoas, bolou uma estratégia comercial interessante: campanha direcionada a clientes e representantes com brindes que vão de camiseta personalizada a viagem.

Para clientes finais, pedidos formalizados durante o período de Copa garantem camisa promocional e voucher para a loja oficial da marca. Compras feitas em dias de jogo do Brasil somam um conjunto de filtros para a revisão de mil horas do equipamento adquirido.

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Já para representantes e equipes de vendas diretas, a campanha funciona por sistema de pontuação baseado em metas e performance comercial, com premiações que podem incluir viagem internacional com acompanhante.

— A Copa do Mundo cria uma janela de engajamento fora do comum. É uma oportunidade de movimentar toda a cadeia comercial ao mesmo tempo, com incentivos que fazem sentido tanto para quem vende quanto para quem compra — diz Diego Dalla Corte, coordenador de marketing Latin America da Palfinger, fabricante global com operação industrial em Caxias do Sul.