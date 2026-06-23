Movelsul já tem 40 importadores confirmados e é chance de retomada para polo de Bento Gonçalves; veja mais destaques de economia

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Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Movelsul, uma das principais feiras da indústria moveleira, já tem 40 importadores confirmados e o desejo é que esse número cresça até agosto, quando o evento será realizado. Há muita expectativa do setor em torno da feira, porque ela pode representar uma importante retomada para o polo de Bento Gonçalves, afetado pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos em 2025 e que teve desempenho ruim no primeiro trimestre de 2026.

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Enquanto a indústria moveleira gaúcha registrou avanço nos três primeiros meses do ano, o polo de Bento apresentou retração. No RS, o faturamento foi de R$ 3.324.092.282, com crescimento nominal de 3,83% no comparativo com o mesmo período do ano anterior; nas 300 empresas representadas pelo Sindicato das Indústrias Moveleiras de Bento Gonçalves (Sindmóveis), o faturamento somou cerca de R$ 803,4 milhões — queda de 3,87% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O mercado norte-americano era o principal comprador dos produtos do polo de Bento. O próximo balanço será compilado e divulgado após o encerramento do segundo trimestre, mas, as perspectivas, segundo a presidente do Sindmóveis, não são de mudanças expressivas.

— A percepção é de que o mercado está se movimentando e se adaptando, mas o cenário nacional está muito retraído — avalia Cíntia Weirich.

Primeira entrega da Savar para a Visate

A Visate recebe 20 novos ônibus nesta terça-feira (23) para renovação da frota. São veículos Marcopolo com chassis Mercedes-Benz. A entrega será feita por meio da Savar e trata-se da primeira após a venda da Mecasul para a rede de revendas (hoje a maior da Mercedes-Benz no Rio Grande do Sul), em abril.

O modelo comercializado é o Torino. Os chassis de 17 veículos têm modelo OF-1721 e outros três, LO-916.

Frio que anima

Casa Valduga / Divulgação

O inverno mal começou e o frio intenso já dá as caras, o que anima os empreendimentos da Serra. O Grupo Famiglia Valduga, por exemplo, projeta um crescimento de 10% no período tanto nas vendas de vinhos tintos quanto na procura por experiências no complexo enoturístico, em Bento Gonçalves (que conta com pousada, inclusive).

Abertura

Previsto inicialmente para inaugurar em maio, o Esquina Bar e Cozinha abrirá as portas em Canela na quinta (25). A nova opção gastronômica fica na esquina das ruas Borges de Medeiros e Augusto Pestana e funcionará de terça a domingo, das 17h às 23h.

Recursos

Está confirmado o valor R$ 345,7 mil, via Consulta Popular, para a ampliação do projeto Escola do Amanhã. O recurso irá auxiliar na expansão do projeto do Simecs para 11 municípios da Serra: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Prata, Pinto Bandeira, São Marcos, Veranópolis, Vila Flores e Serafina Corrêa.

A previsão é que essas cidades recebam a Escola do Amanhã no segundo semestre.

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Novo sabor

A Bom Princípio acaba de voltar da ExpoSuper 2026, em Balneário Camboriú, onde apresentou o novo creme sabor chocolate. Disponível no varejo a partir deste mês, o produto será vendido em potes de 250 gramas com tampa rosca.