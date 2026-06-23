Microempa e governo do Estado renovam convênio para gestão do Exporta-RS; veja mais destaques da coluna

Da esquerda para a direita: diretor-adjunto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec-RS); Raphael Abreu; Gustavo Frölich; secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt; presidente da Microempa, Tiago de Azevedo; e Silvio Andriotti. Fabiano Provin / Divulgação

O convênio com o governo do Estado para gestão do programa Exporta-RS pela Microempa foi renovado. A continuidade foi oficializada durante reunião-almoço nesta terça-feira (23) em Caxias. O projeto foi criado em 2016 e, desde 2020, viabilizou 98 estudos de mercado internacional em 29 municípios gaúchos por meio da parceria.

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O programa oferece atendimento personalizado a empresários que desejam exportar ou importar e a Microempa atua dando suporte, sem custo, aos empreendedores do Estado, sejam associados ou não à entidade.

Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que Caxias exportou, em 2025, mais de 841,3 milhões de dólares e importou 491,7 milhões de dólares. Neste ano, até maio, os negócios internacionais caxienses ultrapassaram os 275 milhões dólares.

Rodadas para mulheres

Voltada exclusivamente a mulheres empreendedoras, ocorre nesta quinta-feira (25) a terceira edição da rodada de negócios da CDL Mulher RS. O evento será realizado simultaneamente nas sedes das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) participantes em diversos municípios gaúchos.

De olho no próximo inverno

A indústria da moda sempre trabalha de olho nas próximas estações e, por isso, a Brastema realiza em julho e agosto um evento voltado às tendências para o inverno 2027, o Tech Fashion. E a 24ª edição terá um encontro em Caxias, onde a empresa tem sede.

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Será no dia 9 de julho com a presença de Mitsuhiro Shima, presidente da Shima Seiki, fabricante japonesa de máquinas de tricô retilíneo computadorizadas e tecnologia para o setor têxtil — a Brastema é representante da Shima Seiki.

O Tech Fashion terá também encontros em Jacutinga (MG), Águas de Lindoia (SP) e Blumenau (SC), importantes polos do setor têxtil brasileiro.



