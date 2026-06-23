Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Parceria
Notícia

Microempa e governo do Estado renovam convênio para gestão do Exporta-RS; veja mais destaques da coluna

Programa oferece atendimento personalizado a empresários que desejam exportar ou importar 

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS