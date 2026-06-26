Metalúrgicos de Bento Gonçalves têm reajuste de 5,30%

Ficou em 5,30% o reajuste salarial dos metalúrgicos de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira. O percentual tem vigência retroativa a 1º de maio de 2026. Com isso, os pisos salariais da categoria passam a R$ 2.027,03 para trabalhadores em período de experiência (até 90 dias de contrato) e R$ 2.212,35 para aqueles com mais de 90 dias de vínculo.
Os termos do dissídio coletivo foram assinados na quinta-feira (25) pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Bento Gonçalves.
O acordo mantém o adicional por tempo de serviço (quinquênios) com acréscimo de 8% sobre o salário normativo para cada cinco anos de trabalho prestados ao mesmo empregador. Além disso, foram preservadas cláusulas sobre atestados médicos, prêmio dos dias 31 para mensalistas e auxílio escolaridade para empregados estudantes com remuneração de até R$ 2.316,60.