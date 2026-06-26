Metalúrgicos de Bento Gonçalves têm reajuste de 5,30%

Ricardo Abel Guarnieri, representante do Sindimaq; Bruno Andolhe Dal Fré, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Bento Gonçalves; e Deoclides Dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves. Bárbara Salvatti / Divulgação

Ficou em 5,30% o reajuste salarial dos metalúrgicos de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira. O percentual tem vigência retroativa a 1º de maio de 2026. Com isso, os pisos salariais da categoria passam a R$ 2.027,03 para trabalhadores em período de experiência (até 90 dias de contrato) e R$ 2.212,35 para aqueles com mais de 90 dias de vínculo.

Leia Mais Conheça a história do laboratório caxiense que começou por acaso e hoje realiza 500 mil exames por mês

Os termos do dissídio coletivo foram assinados na quinta-feira (25) pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Bento Gonçalves.