Marcopolo inicia entrega de trens para sistema de Teresina; veja mais destaques da coluna

Prosper é o modelo da Marcopolo Rail. Marcopolo Rail / Divulgação

Estão a caminho do Nordeste os primeiros trens urbanos Prosper da Marcopolo para o sistema de transporte de Teresina. A primeira composição do modelo para a Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí (CFLP) deve chegar nesta semana ao destino. As outras duas previstas serão entregues até o final do ano.

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Os veículos irão operar na Linha 1, que conecta a região sudeste ao centro de Teresina, em um percurso de aproximadamente 17 quilômetros de extensão. Os VLTs têm capacidade para transportar cerca de 360 e 540 passageiros. Atualmente, cerca de 8 mil passageiros utilizam diariamente o sistema ferroviário urbano de Teresina, que é gratuito.

Para 2027, a Marcopolo Rail prevê entregar mais três composições de dois carros para a FTL (Ferrovia Transnordestina Logística).

Marcopolo Rail / Divulgação

Feirão de veículos

A Sicredi Serrana prepara para julho um feirão de veículos para os associados. A campanha terá condições especiais de financiamento para compra de carro novo ou usado. Ao longo do mês, os associados podem encaminhar propostas pelo aplicativo da Sicredi ou diretamente com seu gerente.

É possível financiar veículos adquiridos em concessionárias, revendas ou diretamente de pessoa física, independentemente da cidade onde a negociação for realizada. O feirão também é voltado a produtores rurais.

Estratégias em enoturismo

Cristián Centurión é consultor. Escola de Enoturismo / Divulgação

Uma das principais referências latino-americanas em estratégias de venda direta e gestão comercial aplicada ao enoturismo, o argentino Cristián Centurión estará na Serra nesta semana para compartilhar conhecimentos com os produtores de duas rotas produtoras de vinho.

Na quarta (1º), Centurión estará com profissionais de empresas da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), em Bento Gonçalves; na quinta (2), é a vez da Associação dos Produtores dos Vinhos dos Altos Montes (Altos Montes), receber o especialista em Flores da Cunha.

Ele irá abordar o conceito "Enoturismo 2.0", metodologia desenvolvida e aplicada pelo consultor em Mendoza. A ação é liderada pela Escola de Enoturismo.