Marcopolo amplia presença no Norte e Nordeste com novo representante; veja mais destaques da coluna

Marcopolo / Divulgação

A Ferrari MAPA é a nova representante de vendas da Marcopolo nos estados do Maranhão, Pará e Amapá. A empresa, sob a gestão de Eduardo e Marcelo Ferrari, já representa a marca caxiense há mais de quatro décadas no Ceará.

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A operação terá três bases independentes, em Belém, Parauapebas e São Luís, com disponibilidade de peças originais, equipes técnicas locais e processos voltados à agilidade do atendimento. As unidades somam cerca de 30 funcionários.

R$ 2 bilhões em dívidas

Aline Ribeiro. Ana Salvi / Divulgação

Especialista em gestão de crises empresariais, recuperação judicial e preservação de empresas, a advogada Aline Ribeiro comemora 10 anos de escritório em Caxias e a participação em casos que, somados, passam de R$ 2 bilhões em dívidas.

Embora o aniversário seja de uma década, a profissional já tem 25 anos de atuação no mercado.

Mais de 20 milhões...

...de freios foram produzidos pela Master Freios em 40 anos de história. A marca está comemorando o aniversário de quatro décadas com um portfólio que ultrapassa 40 mil referências para o mercado de caminhões, ônibus, reboques e semirreboques. A capacidade produtiva é superior a um milhão de unidades por ano.

Joint venture da Randoncorp com o grupo Cummins, a empresa renovou a associação recentemente para mais 20 anos.



